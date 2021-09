EN DIRECT - Décollage réussi pour la première mission spatiale touristique de SpaceX

Comme le rappelle CNN , des risques sont toujours présents dès qu’un vaisseau spatial quitte la Terre. Parce qu’il durera plus longtemps (trois jours), le vol de SpaceX est théoriquement plus dangereux que les brèves escapades en orbite des milliardaires Jeff Bezos et Richard Branson.

Les premiers touristes spatiaux de SpaceX décolleront dans moins de dix minutes maintenant. Les conditions météorologiques et tous les systèmes sont "au vert et prêts" pour le lancement du vaisseau spatial Crew Dragon.

Deux minutes et demie après le lancement, la partie inférieure de la fusée a éteint ses moteurs, un moment appelé MECO pour "Main Engine Cutoff", et s'est détachée.

Le second étage de la fusée Falcon 9 vient de se détacher. La capsule Crew Dragon et ses quatre passagers commencent maintenant leur vol libre de trois jours en orbite.

Les quatre passagers du Crew Dragon vont voyager plus loin que la Station spatiale internationale (ISS), à une orbite visée de 575 km. Ils feront chaque jour environ 15 fois le tour du globe, et pourront profiter d'une vue spectaculaire à travers un dôme de verre installé pour la première sur Dragon. Au terme de leur périple, ils entameront une vertigineuse descente pour amerrir au large de la Floride.

La capsule Crew Dragon se trouve désormais en orbite à 585 kilomètres de la Terre : c'est 10 kilomètres de plus que l'objectif visé, et c'est un nouveau record pour une capsule Dragon.

C'est la fusée Falcon 9 qui a emmené hors de l'atmosphère terrestre une capsule Dragon, haute de 8 mètres et large de 4, et modifiée pour rendre encore plus forte l'expérience : les passagers peuvent avoir une vue à 360° grâce à un dôme de verre. C'est dans cet habitacle que les quatre privilégiés pourront contempler l'espace et la planète Terre pendant trois jours, sur une orbite à 575 km d'altitude.

Au terme de ce voyage hors du commun, les "touristes de l'espace" reviendront en Floride en amerrissant au large, la chute de leur capsule étant freinée par d'immenses parachutes.