Plébiscité par le gouvernement, l'hydrogène est-il vraiment écolo ?

Contrairement aux moteurs thermiques qui rejettent dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, les machines et véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène ne rejettent... que de l'eau ! La pile à combustible qui est alimentée par cette matière (et qui produit l'électricité nécessaire au moteur), n'entraîne la production d'aucun polluant lors de son cycle de fonctionnement. Sans surprise, on observe donc le recours à ces systèmes pour des réseaux de transports, à l'instar de la ville de Pau qui a décidé d'investir dans des bus à hydrogène. 8% de la flotte est concernée aujourd'hui dans la ville et des industriels tels qu'Airbus planchent déjà sur des avions embarquant ces technologies.

À Pau comme ailleurs, on se heurte toutefois à quelques obstacles : outre le prix encore conséquent des piles à combustibles, il faut pouvoir assurer un approvisionnement conséquent en électricité. Pour cause, c'est elle qui permet de séparer la molécule H2 de celle de l'eau (H2O). Et les quantités requises s'avèrent considérables : du côté des responsables palois, on explique que la consommation d'électricité annuelle des bus est équivalente à celle de la moitié de l'éclairage public annuel pour une ville de 80.000 habitants.