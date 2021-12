Espace : à quoi doit servir le télescope James Webb, 100 fois plus puissant que Hubble ?

En astronomie, voir plus loin est toujours synonyme d'un voyage plus lointain dans le temps. Quand les particules de lumière du Soleil mettent huit minutes pour parvenir à un œil terrestre, la coupole de ce nouveau télescope doit permettre de capter la lumière émanant des premières galaxies, formées il y a plus de 13,4 milliards d'années. Des galaxies apparues dans un univers encore "jeune", moins de 400 millions d'années après le Big Bang.

Le télescope JWST doit permettre, si son lancement et son déploiement se déroulent sans encombre, de remonter le temps, afin d'explorer les premières lueurs de l'aube cosmique, lorsque se sont formées les premières étoiles et galaxies à travers l'univers. En cela, il va constituer un digne successeur du télescope Hubble, dont le champ d'observation s'est toujours arrêté à au domaine de la lumière visible. Le James Webb, quant à lui, démultiplie les capacités d'exploration actuelles puisqu'il est en mesure de capter une longueur d'onde qui échappe à l’œil : l'infrarouge moyen.

L'astrophysicien suisse Pascal Oesch fait partie des scientifiques qui vont suivre avec attention les prouesses du JWST. Et se réjouit d'avancer puisque le télescope "va fournir des images encore plus précises, avec une sensibilité 100 fois plus grande" à celle de Hubble, a-t-il confié à l'AFP. De quoi observer les débuts de l'univers "avec des détails extraordinaires". L'expert pressent que ce nouvel outil permettra de dévoiler "beaucoup, beaucoup plus de galaxies, mais beaucoup moins lumineuses". Et jusque-là inaccessibles à la science.