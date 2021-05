Le robot mobile chinois "Zhurong" commence à explorer Mars

Après un atterrissage réussi le 15 mai sur Mars et la divulgation de deux premières photo quatre jours plus tard, le robot téléguidé chinois baptisé "Zhurong" a quitté ce samedi 22 mai sa plateforme pour attaquer son exploration. Celui-ci doit conduire des analyses du sol, de l’atmosphère ainsi qu’une cartographie de Mars. Son envoi sur la planète rouge constitue une grande première pour Pékin, devenu le deuxième pays au monde à réussir une telle opération après les États-Unis. Aujourd’hui, la Chine investit des milliards d’euros dans son programme spatial afin de rattraper ses concurrents américain, russe et européen.

Censé être opérationnel durant trois mois, le robot "Zhurong" est muni de panneaux solaires destinés à l’alimenter électriquement et équipé de caméras, d’un radar et de lasers permettant d’étudier l’environnement et d'analyser la composition des roches martiennes. Mercredi donc, l’agence spatiale chinoise, la CNSA, a publié les deux premiers clichés pris par "Zhurong" : l’un en noir et blanc où l’on distingue les deux rampes qu’il a empruntées ce samedi pour arpenter la terre de Mars, l’autre en couleurs où l’on voit l’arrière de la plateforme d’atterrissage. Samedi 15 mai, le robot s’est posé dans une zone de la planète rouge nommée "Utopia Planitia", une vaste plaine dans l'hémisphère nord de Mars.