Espace : le lancement du télescope révolutionnaire James Webb confirmé pour le 24 décembre

Bijou d'ingénierie ultra-complexe, le JWST sera le plus grand et le plus puissant télescope jamais envoyé dans l'espace. Il a été construit aux États-Unis sous la direction de la Nasa, et incorpore des instruments des agences spatiales européenne (ESA) et canadienne (CSA). Le JWST doit explorer avec une précision inégalée toutes les phases du cosmos, jusqu'aux premiers âges de l'Univers et la formation des premières galaxies. Il sera placé en orbite autour du Soleil, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. La Nasa et Arianespace ont investi près de 10 milliards de dollars et 20 ans dans la conception de cet instrument.