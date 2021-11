Les astronautes de l'ISS obligés de se mettre à l'abri, menacés par des débris

Plus de peur que de mal. L'armée américaine a déclaré lundi enquêter sur un "événement ayant généré des débris" dans l'espace et ayant forcé les sept astronautes actuellement dans la Station spatiale internationale à se réfugier dans leurs vaisseaux afin de pouvoir évacuer en cas de besoin.

Plus tôt, l'agence spatiale russe Roscosmos avait évoqué "un objet en orbite" et avait fait savoir que les astronautes - parmi lesquels les deux cosmonautes russes Anton Shkaplerov et Pyotr Dubrov - étaient hors de danger, sans pour autant faire mention d'un possible test de missile.