Espace : mais où est passée l'eau de Mars ?

L'eau était présente jadis sur Mars, le fait est établi. Mais jusqu'ici, on la croyait pour l'essentiel disparue, rendue à l'espace à cause de la faible attraction de la planète. Une étude vient bouleverser ce modèle en suggérant que l'eau s'est en fait assimilée à la croûte martienne, grâce à un phénomène d'hydratation minérale.

Ces dernières années, grâce à la succession des missions d'observation et aux premières expéditions de robots sur le sol martien, les preuves d'une présence ancienne de l'eau en surface s'étaient accumulées. Mars a eu ses rivières, ses lacs et ses océans, des traces géologiques en attestent, comme le montre le cliché de la NASA ci-dessous, réalisé en 2018. Et de l'eau est toujours présente, sous forme de glace aux pôles, et de vapeur d'eau dans l'atmosphère. La forme liquide est rendue improbable par la température moyenne actuelle sur Mars : -63° degrés Celsius. Des coulées d'eau salée auraient cependant été observées.