Un prof à Harvard, une ex-cycliste, un pilote de chasse... qui sont les 10 nouveaux astronautes en formation de la Nasa ?

Quel est le point commun entre un pompier devenu professeur à Harvard, une ancienne cycliste de l'équipe américaine et un pilote d'avion de chasse ? Tous les trois font partie des dix nouveaux astronautes en formation de la Nasa, présentés ce lundi 6 novembre. Ils ont pour cela dû réussir un test en ligne et être titulaires d'un master dans un domaine lié aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie ou aux mathématiques, d'un diplôme de médecin ou d'un programme de pilote d'essai.

Parmi eux, Jessica Wittner, 38 ans, est lieutenant-commandant dans l'US Navy, pilote d'essai et ingénieure en aérospatiale. "Je me suis intéressée à la carrière d'astronaute dès mon plus jeune âge", raconte-t-elle. "J'étais cette petite fille qui jouait avec des fusées dans le parc et adorait les cours de science." Nichole Ayers, elle, est l'une des seules femmes à piloter un avion de chasse F-22, tandis que Christopher Williams, 38 ans, est professeur de physique médicale à la prestigieuse université de Harvard.