Création du métavers : Facebook serait sur le point de changer de nom

"Cette évolution positionnerait le réseau social Facebook comme l'un des nombreux produits d'une société comptant plusieurs activités, comme Instagram, WhatsApp, Oculus et d'autres", détaille The Verge. Et le site de préciser que l'annonce pourrait être faite le 28 octobre, au cours d'une conférence de presse de Mark Zuckerberg.

Ne l'appelez plus Facebook ? Selon le très sérieux The Verge, Mark Zuckerberg pourrait annoncer la semaine prochaine un nouveau nom pour sa société. Objectif ? Franchir une nouvelle étape, en développant ses ambitions dans le métavers. Mais aussi faire oublier les polémiques dont il a été la cible ces dernières années.

Si aucun nom n'a filtré pour l'heure, The Verge mise sur le mot "Horizon". En effet, "Horizon Worlds" est déjà le nom choisi pour la plateforme de réalité virtuelle encore en développement de Facebook.

En changeant de nom, la société américaine souhaite "mieux refléter les efforts de Facebook pour bâtir le métavers", selon The Verge. Le "métavers", contraction de méta-univers ("metaverse" en anglais), est une sorte de doublure numérique du monde physique, accessible via internet. Grâce notamment à la réalité virtuelle et augmentée, il devrait permettre de démultiplier les interactions humaines, en les libérant des contraintes physiques, via internet. Preuve de l'engouement de Facebook pour le métavers : pas moins de 10.000 personnes vont être embauchées d’ici à cinq ans dans l'Union européenne.