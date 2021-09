Ce qu'il faut savoir sur la première mission de tourisme spatial de SpaceX

Un nouveau pas pour SpaceX. Pour la première fois de l'histoire, la firme américaine s'apprête à n'envoyer en orbite que des novices, sans aucun astronaute professionnel à bord. Les quatre Américains à bord doivent voyager plus loin que la Station spatiale internationale (ISS), à une orbite visée de 575 km. Pendant 72 heures, ils feront chaque jour environ 15 fois le tour du globe. LCI passe au crible cette mission Inspiration4, historique à plus d'un titre.

La mission Inspiration4 vise une orbite de 575 kms, bien plus loin que l'ISS qui tourne à 400 km d'altitude. En tout, la capsule Dragon, pilotée à distance, restera durant trois jours dans l'espace. Finalement, elle entamera sa descente vers la Terre et amerrira au large des côtes de la Floride, freinée par d'immenses parachutes.

Hayley Arceneaux, est rescapée d'un cancer pédiatrique. Elle travaille aujourd'hui en tant qu'assistante médicale à l'hôpital St Jude de Memphis (Tennessee), où elle a été soignée enfant. À 29 ans, elle sera la plus jeune Américaine à être envoyée en orbite autour de la Terre et la première personne avec une prothèse à se rendre dans l'espace.

Les quatre membres de cet équipage atypique se sont entraînés durant un peu moins de six mois (contre plusieurs années pour des astronautes). Lors de cette courte période, ils ont expérimenté la force g (pression subie lors de l'accélération) à laquelle ils seront exposés grâce à une centrifugeuse et des vols en jet. À bord de vols paraboliques, ils ont pu goûter à une sensation d'apesanteur. Enfin, ils ont expérimenté la raréfaction de l'oxygène par le biais d'un trek dans la neige en haute altitude sur le Mont Rainier (nord-ouest des États-Unis).

Durant les trois jours en orbite, le sommeil, le rythme cardiaque, le sang ou encore les capacités cognitives des passagers seront analysés. Plusieurs batteries de tests seront aussi effectués avant et après le vol, pour étudier l'effet du voyage sur leur corps. Le principal objectif est d'accumuler des données pour les futurs passagers privés et d'ouvrir, encore peu plus, les portes de l'espace à un plus grand nombre.