Il a "marché" 26 heures et 15 minutes dans l'espace : le nouveau record de Thomas Pesquet

Thomas Pesquet effectuait lui ce dimanche la quatrième sortie extra-véhiculaire (EVA) de sa carrière, la deuxième après celle de mercredi qui n’a pu être que partiellement accomplie en raison d’une série d’incidents techniques. Durant 6 heures et 28 minutes, l'astronaute tricolore et son coéquipier américain Shane Kimbrough ont terminé l'installation d'un premier panneau solaire de dernière génération, accrochés par deux câbles à la Station spatiale filant à 400 kilomètres au-dessus de la Terre. Les deux "mécanos" ont ensuite commencé à en installer un deuxième. Au nombre de six au total, ces panneaux solaires, appelés iROSA, sont censés augmenter les capacités de production d'énergie de l'ISS.

Jamais un astronaute français n'avait passé autant de temps dans l'espace ! Thomas Pesquet est devenu ce dimanche le recordman tricolore de durée en matière de sortie spatiale, avec au total 26 heures et 15 minutes cumulées au compteur. Un record vieux de 19 ans qui était détenu jusqu'alors par l'astronaute français Philippe Perrin, au cours de son unique mission en 2002 à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Il avait alors endossé par trois fois son scaphandre pour une durée cumulée de 19 heures et 31 minutes, en compagnie de l’astronaute américain Franklin Chang-Diaz.

Philippe Perrin conserve malgré tout deux autres records. À commencer par celui de la sortie dans l'espace la plus longue pour un Français, qui est toujours de 7 heures et 17 minutes. Lors de la sortie de mercredi, Thomas Pesquet a pourtant bien failli le détrôner... à deux minutes près. Suite à un problème dans la transmission des données permettant de contrôler l'état du scaphandre, son coéquipier Shane Kimbrough a dû revenir au sas de la Station et opérer une réinitialisation, avant de ressortir. Pendant ce temps, le Français l'attendait, accroché par les pieds à un bras robotique. La mission a finalement repris, mais une précieuse heure a été perdue. La mission a duré au total 7 heures et 15 minutes.