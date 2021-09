Moins polluant, moins bruyant : à quoi ressemble l'Airbus A-220 ?

L’avion est d’abord plus confortable avec une cabine plus spacieuse et plus lumineuse. Il est doté de 148 places avec des sièges plus larges. Le wifi sera gratuit à bord et chaque place est équipé d’un port USB et d’un support tablette ou smartphone. "Plus spacieux, lumineux et 100% connecté, c'est un nouvel atout pour la montée en gamme de notre offre", a ainsi vanté Anne Rigail, directrice générale du groupe.

Mais surtout, le modèle A-220 est présenté comme plus écologique. Il est plus silencieux, avec 34% d’émissions sonores en moins. Il consomme également 20% de kérosène en moins en raison de ses matériaux de fabrication. La plupart sont imprimés en 3D et l’aluminium a remplacé l’acier. Au niveau de l'équipement, de la moquette à la peinture, tout a aussi été choisi le plus léger possible.

Cette chasse au poids a permis d’alléger l’aéronef de 5 tonnes. Un gain primordial puisqu'à chaque centaine de kilos gagnés, ce sont trois kilos de carburant qui ne sont pas consommés pour chaque heure de vol. Par conséquent, les avions polluent moins tout en permettant une réduction de coûts d’exploitation de 10% pour la compagnie.