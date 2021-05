La fusée chinoise "hors de contrôle" s'est désintégrée au-dessus de l'océan indien

Pour autant, la perspective d'une entrée incontrôlée d'un objet de cette taille a suscité des inquiétudes quant aux dommages et aux éventuelles victimes, malgré la faible probabilité statistique. Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, avait assuré cette semaine que son pays n'avait aucune intention de détruire la fusée. Il a toutefois laissé entendre que son lancement n'avait pas été planifié avec suffisamment de soin par la Chine. Les autorités spatiales américaines et européennes suivaient avec attention la situation et ont tenté de déterminer quand et où il pourrait retomber.

D'autant que ce n’est pas la première fois que la Chine perd le contrôle d’un engin spatial. En avril 2018, le laboratoire spatial chinois Tiangong-1 s'était lui désintégré lors de son entrée dans l'atmosphère, deux ans après qu'il eut cessé de fonctionner. Plus récemment, en 2020, des débris d'une autre fusée Longue-March s'étaient écrasés près du village de N'Guessankro en Côte d'Ivoire, provoquant des dégâts, mais heureusement sans faire de blessés. Pour éviter que de tels scénarios ne se reproduisent, des experts ont recommandé une nouvelle conception de la fusée chinoise qui n'a pas la capacité de contrôler sa descente d'orbite.