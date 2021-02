Le plus vieil ADN du monde découvert sur des dents de mammouths en Sibérie

Elles étaient restées enfouies, congelées dans le permafrost pendant plus d'un million d'années. Des dents de mammouths récupérées dans les steppes de Sibérie ont permis à des scientifiques d'en tirer le plus vieil ADN du monde jamais séquencé. Les analyses menées sur trois spécimens de mammouths et publiées dans une étude parue mercredi apportent un nouvel éclairage sur l'âge de glace, quand régnaient les grands mammifères, et l'héritage du mammouth laineux, dont les derniers survivants ont disparu il y a seulement 4 000 ans de l'île de Wrangel, au large de la Sibérie.

Les génomes décryptés dépassent de loin le plus ancien ADN jamais séquencé jusqu'à présent, celui d'un cheval vieux de 500 000 à 700 000 ans. "Les échantillons sont mille fois plus vieux que des restes de Vikings, et même antérieurs à l'existence des hommes modernes et des Néandertaliens", se réjouit Love Dalen, du Centre de paléogénétique de Stockholm, qui a supervisé l'étude publiée dans la revue Nature.