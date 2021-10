Mars : le rover Perseverance confirme qu’un cratère a abrité un lac

Perseverance livre ses premiers résultats scientifiques. Le robot de la Nasa, arrivé sur Mars en février 2021, est équipé d'un instrument franco-américain baptisé Supercam. Ce dernier a pu notamment observer, depuis le sol de la planète rouge, l'environnement du cratère Jezero. Les premières images dévoilent ainsi un cratère d'une surface d'environ 35 km de diamètre, qui a bien abrité un lac fermé, anciennement alimenté par une rivière via un delta, il y a entre 3,6 et 3 milliards d'années.

Ces premiers résultats ont été publiés dans la revue Sciences et reviennent avec précisions sur l'histoire de l'ancien site lacustre. On y apprend notamment que la SuperCam a permis d'identifier des strates de sédiments qui sont de "très bonnes candidates pour retrouver des traces de vie passée", a expliqué le CNRS lors de la présentation à la presse des résultats de l'étude, conduite par l'un de ses chercheurs, Nicolas Mangold.

Ces strates, qui sont des "dépôts fins de type argileux ou sableux, qui ont plus de facilité à préserver de la matière organique", permettent d'apprendre que Jezero était un lac fermé, où l'eau entrait sans en sortir, et dont le niveau fluctuait. "Des endroits étaient alternativement à l'air libre et sous l'eau, donc privilégiés pour des formes de vie", selon Nicolas Mangold. Mais, ce système clos est "moins dynamique et son activité hydrologique est moins longue que celle d'un lac qui aurait perduré avec une rivière sortant de l'autre côté", a ajouté le géologue.