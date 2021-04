Astronaute de la mission Apollo 11, Michael Collins est mort

C'est le troisième homme de la bande. Pilote du module de commande et de service, il était resté en orbite pendant que ses compères de mission Neil Armstrong et Buzz Aldrin devenaient les premiers hommes à marcher sur la Lune, le 21 juillet 1969. Dans son communiqué, diffusé ce 28 avril, la famille de l'astronaute souhaite se souvenir de "son esprit vif, de son sens tranquille du devoir, et de son regard de sagesse acquis en se tournant vers la Terre depuis l'espace, et en observant les eaux calmes depuis son bateau de pêche".

Car malgré son grand âge, 90 ans, Michael Collins restait ces dernières années le plus actif des vétérans d'Apollo, et le plus poétique lorsqu'il évoquait ses souvenirs de la Lune. "Quand nous sommes partis et l'avons vue, oh, quelle sphère imposante", avait-il raconté en 2019 à Washington. "Le Soleil était derrière elle, donc elle était illuminée d'un cercle doré qui rendait les cratères vraiment étranges, en raison du contraste entre le plus blanc des blancs et le plus noir des noirs".