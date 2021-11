Mais pourquoi les sardines de Méditerranée sont-elles de plus en plus petites ?

ENVIRONNEMENT - Après des années de recherche, l’Ifremer semble avoir trouvé pourquoi les sardines de Méditerranée ont considérablement rapetissé et maigri depuis l’an 2000. Ce phénomène pourrait être lié au changement climatique.

Quatre centimètres perdus et un poids moyen divisé par trois. La sardine de Méditerranée ne grossit et ne grandit plus. Maillons essentiels de la chaîne alimentaire dans l’océan, ces poissons comptent parmi les plus pêchés au monde. Sur les étals des poissonniers de Méditerranée, il ne reste que des sardines de l’Atlantique. L’un d’eux nous montre la différence de taille entre les poissons de la mer et ceux de l’océan, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Les sardines sont pourtant aussi nombreuses qu’avant. Mais en revanche, elles meurent plus jeunes, avant d'avoir pu grandir.

Alors, des chercheurs de l’Ifremer ont enquêté. Durant leurs années de recherche, ils ont émis plusieurs hypothèses comme la surpêche, un virus ou encore la prédation du thon. Mais toutes ont très vite été écartées. "On est quasiment sûrs que c’est vraiment un problème d’alimentation", assure Jean-Marc Fromentin, chercheur à l’Ifremer.

Un phénomène lié au changement climatique

Selon lui, le réchauffement climatique serait en cause, car la température de la Méditerranée a augmenté de 0,6 degré en 30 ans. Le scientifique a aussi observé des modifications de la circulation atmosphérique et océanique ainsi qu’une baisse des nutriments apportés par le Rhône. Par conséquent, le plancton est plus petit. Or, les sardines se nourrissent de cette microalgue. Une expérimentation inédite par son ampleur en milieu contrôlé a en outre été menée dans le cadre de cette étude. Un total de 450 sardines ont été réparties dans huit bassins afin de tester l’effet de la taille et de la quantité de nourriture sur leur survie, leur croissance et leurs réserves. Résultat : une sardine recevant des aliments de petite taille doit en avoir une double portion pour grandir comme une sardine nourrie avec des aliments de grande taille.

"La grosse sardine a complètement disparu"

"C’est le fait de dépenser deux fois plus d’énergie pour acquérir la même quantité de nourriture qui la fatigue. Après la reproduction, elle a besoin de reconstituer ses réserves. Le fait qu’il y ait un peu moins de plancton et le fait qu’il soit plus petit fait que les dépenses énergétiques sont telles qu’elles n’arrivent pas à survivre", explique Jean-Marc Fromentin. En trois ans, tous les pêcheurs ont abandonné la pêche à la sardine. "D’une année à l’autre, la grosse sardine a complètement disparu et je n’étais plus rentable, je n’arrivais pas à payer mes créances, les charges...", affirme Pierre D’Acunto, président de l’Association Méditerranéenne des Organisations de Producteurs, à Sète, dans l’Hérault.

Tous pêchent désormais les mêmes poissons blancs, comme la sole ou la dorade. "Notre inquiétude, c’est évidemment que ce phénomène se répercute sur d’autres espèces, notamment les espèces qui sont pêchées maintenant, donc les espèces de fond comme le loup, le merlu...", déclare Bertrand Wendling, directeur général du groupement de pêcheurs Sathoan. Désormais, le phénomène des sardines plus petites s'observe autour des Baléares, mais aussi côté Atlantique, dans le Golfe de Gascogne.

