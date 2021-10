Une panne majeure touche les réseaux Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp

Sur Twitter, le groupe Facebook a réagi peu après 18h, expliquant travailler à un retour à la normale : "Nous sommes conscients que certaines personnes rencontrent des difficultés pour accéder à l'application Facebook. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible, et nous nous excusons pour tout inconvénient". Le réseau Instagram a communiqué à son tour sur ce bug, là aussi sur Twitter : "Instagram et ses amis ont un peu de mal en ce moment, et vous pouvez avoir des problèmes pour les utiliser. Soyez indulgents avec nous, nous sommes dessus !"

D'après le site spécialisé Downdetector, qui recense les signalements de bug effectués par des utilisateurs, les quatre réseaux sont touchés depuis 17h, heure de Paris, par une panne massive affectant des régions très peuplées, comme Paris ou Washington. Plusieurs pays seraient donc touchés par ces problèmes de connexion, dont la France, les États-Unis ou encore le Royaume-Uni d'après le Guardian.