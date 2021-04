Paris vu depuis l'espace : le sublime cliché de Thomas Pesquet

Si Thomas Pesquet semble apprécier son séjour à bord de l'ISS et la vue imprenable depuis ses hublots, il n'a cependant que peu de temps pour en profiter. En compagnie de trois autres astronautes, les Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur et le Japonais Akihiko Hoshide, avec qui il est arrivé samedi, il doit mener en six mois une centaine d'expérimentations scientifiques, dont une sur les blobs, ces organismes unicellulaires uniques au monde notamment capables de se déplacer et de se nourrir sans bouche ni cerveau. Les scientifiques espèrent que ces recherches pourront aider les agences spatiales à se préparer aux missions qui exposeront les équipes aux difficultés de l'espace pour de longues périodes, et même à aider à combattre les maladies du cerveau sur Terre.