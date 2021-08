Perséides 2021 : nos bons conseils pour ne rien louper de la pluie d'étoiles filantes attendue dans la nuit du 12 au 13 août

Tout d'abord, comme pour toutes observations des astres, le plus important est de s'éloigner des villes pour échapper à la pollution lumineuse. En effet, plus le ciel est sombre, plus les étoiles filantes sont visibles. Il est ainsi recommandé de s'installer confortablement en bord de mer ou à la montagne. Pas d'inquiétude toutefois si vous ne pouvez pas vous échapper des villes éclairées, il est toujours possible de contempler les points les plus lumineux dans la nuit du 12 au 13 août.

À noter que toutes les lumières parasites sont à proscrire, y compris celle du téléphone portable. Cela conduirait vos pupilles à se contracter, du fait de la luminosité de l’écran. Il faut environ 15 minutes pour retrouver sa vision nocturne, précise la Cité de l'Espace.