Perseverance commence sa mission sur Mars : voici ses premières images en couleur

Le robot Perseverance est déjà au travail. Des clichés en couleur ont été dévoilés par la Nasa au lendemain de l'arrivée du rover sur Mars. Sur l'une d'entre elles, l'ombre du véhicule se dessine sur le sol martien, où se trouvent quelques roches. Au loin, on peut distinguer les reliefs du cratère Jezero. Une autre photo montre le dessus du rover, ses six roues déployées, et sous lui, le sol poussiéreux de la planète rouge. "Vous pouvez voir la poussière soulevée par les moteurs", s'est émerveillé Adam Steltzner, ingénieur en chef de Perseverance. Sur l'un des clichés, la surface de Mars apparaît plutôt jaune - même si la couleur doit encore être légèrement corrigée.

L'agence spatiale américaine a réussi jeudi à poser sur la planète rouge son rover Perseverance. Il s'agit du cinquième véhicule à avoir réalisé le voyage sans encombre. Celui-ci comporte plusieurs instruments conçus par des chercheurs français. Pour la première fois, la mission "Mars 2020" de la Nasa a comme but explicite de trouver des traces de vie ancienne sur Mars.

La joie était d'autant plus grande qu'il s'agissait d'une manœuvre d'atterrissage périlleuse et le site choisi, le cratère de Jezero, le plus risqué jamais tenté, en raison de son relief. Thomas Zurbuchen, administrateur associé pour la science à la Nasa, a souligné cette réussite : "Chaque fois que nous atterrissons, nous avons deux plans, un que nous voulons réaliser, et un deuxième qui est juste ici", a-t-il dit en brandissant plusieurs feuilles de papier, qu'il a déchirées sous les applaudissements: "Voilà ce qu'on fait du plan non prévu".