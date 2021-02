Perseverance sur Mars : où est passée l'eau qui se trouvait jadis à la surface de la planète rouge ?

Cette mission, menée par la Nasa, suscite la curiosité de nombreuses personnes, plus ou moins familières de l'exploration spatiale. Un(e) internaute de LCI, intrigué(e), a en tout cas pris quelques instants pour envoyer une question à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Puisque "sur Terre, rien ne se perd rien, ni ne se crée, mais tout se transforme", on nous demande ainsi "où se trouve l'eau qui était sur Mars" par le passé. Pour tenter de le savoir, LCI s'est tourné vers un spécialiste : Francis Rocard, astrophysicien et responsable du programme d'exploration du système solaire au Centre national d'études spatiales (CNES).

Qu'en est-il du bilan global de l'eau sur Mars ? "Beaucoup d'équipes ont tenté de le faire de par le monde, mais il demeure partiel", reconnaît Francis Rocard. Parmi les certitudes, le fait que la planète se soit refroidie, mais aussi qu'elle a "perdu beaucoup de son eau". Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la glace au niveau notamment des pôles, et on peut la quantifier. Si la présence d'eau dans le sous-sol n'est plus discutée, reste à voir quels sont les volumes dont il est question. "Et là, on a du mal à évaluer la quantité d'eau précise".

Pour comprendre la manière dont une bonne partie de l'eau sur Mars a disparu, il faut remonter très loin en arrière. Et souligner que la planète a perdu son champ magnétique global il y a 3,9 milliards d'années. La conséquence de cette perte est majeure : l'astrophysicien du CNES indique que "l'atmosphère de Mars s'est retrouvée en contact direct avec le vent solaire. Il s'agit d'un vent se déplaçant à 400 kilomètres par seconde qui a impacté durant 4 milliards d'années la haute atmosphère", et dont les ions ont progressivement "brisés" les molécules. Or, "si vous cassez une molécule d'eau, vous obtenez un atome d'hydrogène et un radical 'OH'. Cet atome d'hydrogène est extrêmement léger et va partir dans le milieu interplanétaire", explique Francis Rocard. "Le bilan, c'est que vous allez perdre une molécule d'eau, et c'est ainsi que petit à petit, Mars perd son eau par l'interaction entre le vent solaire et la haute atmosphère."