Pollution lumineuse : de moins en moins de nuits noires en France

De plus en plus de zones du territoire français sont touchées par le phénomène de la pollution lumineuse, soit la diffusion d'une lumière artificielle nocturne, comme l'éclairage public, les enseignes lumineuses, les vitrines éclairées ou encore les bureaux inoccupés mais éclairés. Le phénomène est en hausse de 94% en 20 ans, entre 1992 et 2012, selon l'ANPCEN, l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes.