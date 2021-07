Qui est Olivier Daemen, cet homme de 18 ans prêt à devenir le plus jeune astronaute de l'Histoire ?

À peine majeur, il va s'envoler vers l'espace ! Alors que le premier vol habité de la société de tourisme spatial Blue Origin décollera ce mardi 20 juillet, le premier client payant, Olivier Daemen, prendra place aux côtés de trois autres passagers, dont le milliardaire Jeff Bezos. Mais qui est ce jeune homme ? Originaire des Pays-Bas, le jeune homme a décroché son baccalauréat en 2020. Fasciné par la Lune et les fusées depuis l'âge de quatre ans, il a pris une année sabbatique dédiée à des cours de pilotage. D'après le média américain CNBC, c'est Joes Daemen, son père et président de Somerset Capital Partners, qui aurait payé le billet.

Aux côtés du jeune étudiant se tiendra, bien évidemment, l'ex-patron d'Amazon Jeff Bezos, le frère de celui-ci, Mark Bezos, mais aussi, la pionnière et légende de l'aviation de 82 ans, Wally Funk, "invitée d'honneur" du milliardaire. À 18 ans seulement, il sera donc le plus jeune astronaute à voyager dans l'espace puisqu'il passera quelques minutes à 106 km d'altitude, soit six kilomètres au-delà de la ligne Karman, limite reconnue internationalement entre l'atmosphère terrestre et l'espace.