"7 minutes de terreur" : pourquoi l'atterrissage de Perseverance sur Mars s'annonce ultra-périlleux

Quelles vont être précisément les étapes de cet atterrissage ? Dix minutes avant d'entrer dans l'atmosphère martienne, le vaisseau va se séparer de l'étage de croisière qui l'alimente notamment en carburant pendant le voyage. Il ne sera alors plus composé que d'un bouclier arrière, d'un bouclier thermique à l'avant, et, pris entre les deux, de l'étage de descente, relié au rover lui-même. À environ 130 km d'altitude, il entrera dans l'atmosphère à une vitesse de 20.000 km/h, provoquant des frictions faisant monter la température jusqu'à 1.300 °C. Un bouclier thermique protège le rover de cette chaleur infernale.

Ainsi, le rover qu’il protège va se retrouver exposé pour la première fois à l’atmosphère martienne. Lors de cette étape cruciale, la technologie appelée "Terrain Relative Navigation" (TRN), va être utilisée. Grâce aux images enregistrées en direct par les caméras du vaisseau et les cartes enregistrées dans son système, le vaisseau pourra éviter les zones dangereuses et décider du lieu final d'atterrissage.

L'étage de descente effectuera quant à lui une dernière poussée pour aller s'écraser le plus loin possible. Cet atterrissage sera alors confirmé des minutes plus tard par la NASA, en raison du délai de transmission entre la Terre et Mars.