SpaceX : comment suivre en direct le premier lancement de (vrais) touristes dans l'espace ?

C'est la fusée Falcon 9 qui emmènera hors de l'atmosphère terrestre une capsule Dragon, haute de 8 mètres et large de 4, et modifiée pour rendre encore plus forte l'expérience : les passagers pourront avoir une vue à 360° grâce à un dôme de verre. C'est dans cet habitacle que les quatre privilégiés pourront contempler l'espace et la planète Terre pendant trois jours, sur une orbite à 575 km d'altitude.