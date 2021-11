SpaceX : ce qu'il faut savoir sur Starship, la méga fusée qui effectuera son premier vol orbital début 2022

Starship est le nom du futur moyen de transport spatial polyvalent de SpaceX. Auparavant appelé "Big Falcon Rocket", cette fusée - à mi-chemin avec la navette - devrait être entièrement réutilisable. Haute de 118 mètres - 63 mètres pour le booster et 55 mètres pour l'étage supérieur - et large de 9 mètres, Starship est annoncée avec une masse au lancement de 4400 tonnes. Il sera propulsé par 38 moteurs, dont 31 pour l'étage principal, qui fonctionneront avec un mélange de méthane et d'oxygène liquides. Dans sa version habitée, le vaisseau sera capable de transporter une centaine de passagers à une vitesse de croisière de plus de 27.000 km/h.