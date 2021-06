Suivez la nouvelle sortie hors de l'ISS pour Thomas Pesquet : quelle mission après les incidents de mercredi ?

On prend les mêmes et on recommence. L’astronaute français Thomas Pesquet effectue ce dimanche une nouvelle sortie dans l’espace, la deuxième après celle de mercredi qui n’a pu être que partiellement accomplie en raison d’une série d’incidents. Cette nouvelle mission, comme la première, consiste à installer un panneau solaire de dernière génération, nommé iROSA, à l’extérieur de la Station spatiale internationale (ISS), destiné à augmenter les capacités de production d'énergie du laboratoire. L’opération débutera aux alentours de 14 heures (heure de Paris) et doit durer 6 heures et 30 minutes. Elle sera retransmise en direct et en français sur la Web TV (canal 2) de l’Agence spatiale européenne (Esa).