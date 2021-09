Les Néerlandais demeurent les plus grands du monde... mais rapetissent

Le pays occupe la plus haute place des classements internationaux sans discontinuité depuis 1958. Une prouesse que des recherches attribuent à la sélection naturelle, les personnes qui avaient le plus d'enfants étant des hommes de grande taille et des femmes de taille moyenne. Il existe aussi une différence notable entre les Hollandais du nord et du sud, avec des différences avoisinant les 3 cm.

"La diminution est en partie liée à l'augmentation de l'immigration de nouveaux groupes de population plus courts et des enfants nés de ces populations aux Pays-Bas, estiment les statisticiens, mais la croissance a également stagné dans les générations dans lesquelles les deux parents sont nés aux Pays-Bas. Les hommes sans origine migratoire ne sont pas devenus plus grands et les femmes sans origine migratoire affichent une tendance à la baisse."

Ce record pourrait ne pas durer selon les statisticiens du CBS. L'enquête menée auprès de 719 000 personnes âgées de 19 à 60 ans a révélé une tendance inquiétante : après une période de stagnation ces dernières années, les hommes néerlandais nés en 2001 sont en moyenne 1 cm plus petits que la génération née aux Pays-Bas en 1980. Les femmes hollandaises, quant à elles, sont 1,4 cm plus petites.

L'immigration n'est pas l'unique raison de ce rétrécissement inédit. Une tendance similaire aux États-Unis suggère que la malbouffe, qui apporte moins de nutriments et plus de calories, pourrait être un facteur. D'autres scientifiques interrogés par le quotidien britannique The Guardian voient un impact de la crise financière de 2007, les inégalités et les facteurs sociaux étant décisifs selon eux dans la croissance des individus.

Il y a plus d'un siècle, les personnes les plus grandes se trouvaient ailleurs, surtout en Amérique du Nord et en Europe du Nord, en Suède et en Norvège notamment. Mais dans la première moitié des années 1900, les Pays-Bas ont connu une poussée de croissance étonnante et occupent le haut du classement international depuis.

À titre d'exemple, les hommes hollandais nés en 1930 avaient atteint une taille moyenne de 175,6 cm alors que ceux nés en 1980 mesuraient 8,3 cm depuis. La tendance est similaire chez les femmes, qui ont grandi de 5,3 cm en moyenne sur 50 ans entre 1930 et 1980. Il n'y eut qu'une exception au palmarès hollandais : en 1967, les hommes nés cette année-là étaient arrivés en deuxième place des classements internationaux.