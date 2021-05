Thomas Pesquet envoie-t-il lui-même ses messages Twitter depuis l'espace ?

Difficile de rêver d'un meilleur panorama pour observer la beauté de la Terre sous toutes ses coutures. Depuis la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet admire au quotidien notre planète, au rythme des circonvolutions de l'ISS. Son compte Twitter, aujourd'hui suivi par plus d'un million d'internautes, lui permet de nous faire vivre par procuration ce long voyage en apesanteur. Il y poste, comme lors de son premier voyage spatial, de multiples photographies, réalisées depuis la station et qui nous montrent une Terre comme nous la voyons rarement.

Entre deux tweets, Thomas Pesquet peut-il naviguer sur Internet et jouer en ligne à Candy Crush ? Dans l'espace, il n'y a pas d'antenne relais, et donc en théorie aucune chance de pouvoir bénéficier d'une connexion Internet traditionnelle. Si l'astronaute est bien à l'origine des différents messages postés sous son nom, c'est en réalité une équipe au sol de l'Agence spatiale européenne (ESA) qui se charge de cliquer sur le bouton "envoi".

Dispose-t-on d'un accès Internet depuis l'ISS ? Curieusement... Oui ! Et ce, depuis 2010, grâce à un système complexe qui utilise notamment des satellites et des relais au sol, par lesquels transitent les informations. Une petite prouesse technique derrière laquelle se cache la Nasa, et qui permet à Thomas Pesquet et ses comparses de "surfer" depuis l'espace. Impressionnant, surtout lorsque l'on garde en mémoire le fait que la station se déplace dans l'orbite terrestre à une vitesse éclair de 28.000km/h.

Cela signifie-t-il que l'astronaute français poste lui-même ses tweets ? Pas tout à fait. Ce qu'a récemment expliqué l'ESA à Libération : "Il nous envoie textes et images, on les met en forme, on traduit si nécessaire, on lui renvoie pour qu’il valide puis on se charge de le mettre en ligne sur ses réseaux, depuis la Terre". Les échanges entre l'équipe de l'agence en charge de la communication et Thomas Pesquet s'effectuent pas le biais d'e-mails. Ces derniers permettent d'échanger des idées, de valider les messages retenus, ainsi que de proposer diverses suggestions.