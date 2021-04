"On est onze, mais on a que six couchettes à bord" : Thomas Pesquet raconte son quotidien à bord de l'ISS

Lors de sa première réponse aux journalistes, l'astronaute français est revenu sur le décollage du vendredi 23 avril et les sensations ressenties à bord de la capsule ainsi que sur le débris qui n'est pas passé loin sur le trajet vers l'ISS. "Quand vous parlez de sensations fortes, c'était un grand moment pour moi", a-t-il expliqué. "Nous étions concentrés dans la capsule, mais les sensations étaient incroyables… Il a fallu tout faire en 19 minutes pour s'amarrer à la station. Sur les débris (évité après le décollage, NDLR), ils sont surveillés au sol, on fait attention".

Le spationaute de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) est aussi revenue sur la vie à bord, avec ses dix coéquipiers. Pour dormir par exemple, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, faute de place. "On est onze, ce n'est pas un record mais (...) on a que six couchettes à bord de l'ISS donc il y en a cinq qui campent (...) On a qu'un système de toilette côté russe et un côté américain, donc seulement deux, donc c'est compliqué". Mais l'équipage devrait en avoir un troisième bientôt.

Sur le sommeil, il précise également ne pas avoir de souci, même si "on est accroché dans un sac de couchage, on a une couverture sur soi, il faut s'y habituer. Ça en gêne certains". Mais attention, pas de nuits blanches ou de veille nocturne pour les astronautes. "Des fois, il faut se lever dans la nuit, on va se lever au milieu de la nuit pour le départ de Crew Dragon 1, mais on s'adapte."

Enfin, il a évoqué l'avenir, avec la Chine de plus en plus présente dans l'espace. "On a des projets intéressants avec le Canada, la Chine [et sa future station spatiale, NDLR], la Russie, les États-Unis, et il y a d'autres projets supplémentaires, on doit décider de la manière dont on va collaborer à ce niveau-là."