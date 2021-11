Un missile russe détruit un satellite : quelle menace représentent ces tirs dans l'espace ?

Quelques sueurs froides pour un tir de missile antisatellite : lundi 15 novembre, les sept astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) ont dû rejoindre en urgence leurs vaisseaux, à cause d'un test de missile russe qui a pulvérisé un vieux satellite soviétique, produisant des centaines de débris spatiaux - des objets artificiels non utilisés.

Bref, "on mourrait tout de suite s’il n’y en avait plus", résume Christophe Bonnal. "Si on veut paralyser un pays, on détruit ses satellites, car cela fait repartir le pays deux siècles en arrière", renchérit Christine Chapel.

En effet, au-delà des activités militaires d’observation des territoires ennemis, de communications cryptées et d’écoute, "les satellites sont absolument omniprésents dans notre vie, à tous les niveaux", note le spécialiste : ils sont utilisés à la fois pour la météo, la connaissance de l’environnement, les télécommunications, les GPS (et donc de nombreuses applications de navigation), la distribution d'électricité…

"C'est tout le sujet de la militarisation de l'espace : c’est une démonstration de force qui permet de montrer aux voisins qu'on est capable d’aller démolir un de leurs satellites, explique Christophe Bonnal, chercheur au CNES et président des commissions "Débris spatiaux" de l'Académie internationale d'astronautique, contacté par LCI. Car si on détruit un satellite étranger, c’est très clair : c’est la guerre."

Depuis quelques années, des tirs antisatellites ont lieu en effet au grand dam de la communauté internationale. Selon Christine Chapel, journaliste de TF1 spécialiste des sciences et de l'espace, ce sont surtout la Chine et la Russie qui lancent ce type de missiles, "officiellement dans le but pacifique de détruire des satellites en fin de vie qui encombrent l’espace", mais qui cachent en réalité des ambitions géopolitiques.

Ces tirs soulèvent un autre problème : à l'instar du tir russe, ils génèrent beaucoup de débris spatiaux, qui peuvent aussi abimer les satellites alentours. En tout, quelque 10.000 tonnes de débris divers graviteraient dans l’espace selon Les Echos , allant des pièces de satellites détruits donc à des satellites inactifs, en passant par des morceaux d’équipements d’astronautes, et qui se déplacent à 7 km/h environ. Et peuvent donc faire de gros dégâts.

"Les collisions entre débris en orbite génèrent de nouveaux débris et donc aggravent le risque de collision en chaîne" - Christophe Bonnal, chercheur au CNES et président des commissions "Débris spatiaux" de l'Académie internationale d'astronautique

"Ce risque reste anecdotique", tempère Christophe Bonnal, notamment parce que même si le danger existe, la station spatiale n’est pas sur la même orbite que les satellites. Le spécialiste s’inquiète davantage de retombée de ces déchets sur Terre : "S'ils tombent de manière incontrôlée, ils peuvent tuer quelqu’un au sol, cela présente donc des risques pour les populations", met-il en garde, même si les débris n’ont fait aucune victime pour l’heure.

De plus, le phénomène s’autoalimente. "Les collisions entre débris en orbite régénèrent de nouveaux débris, et donc aggravent le risque de collision en chaîne, explique le chercheur. Cette régénération non contrôlée et non contrôlable du nombre d’objets dans l’espace se nomme le syndrome de Kessler. L'un d'eux, très important, s'est formé entre 750 et 1100 kilomètres d’altitude à peu près."

Et plus le trafic spatial augmente, plus le phénomène risque de prendre de l’ampleur. En 2010, on comptait 200 satellites, contre 4000 en 2021, un nombre qui pourrait grimper à 100.000 en 2030 selon les projections de la start-up française Spaceable, spécialisée dans la surveillance des risques liés aux satellites.