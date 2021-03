Un milliardaire japonais offre huit billets pour l'accompagner dans un voyage autour de la Lune

Initialement, Yusaku Maezawa comptait trouver une petite amie pour son vol autour de la Lune, en lançant un étrange concours auprès de "femmes célibataires âgées de 20 ans et plus". Il avait ensuite changé ses plans, non sans avoir attiré près de 30.000 candidatures, en affirmant vouloir inviter à la place six à huit artistes. "Chaque personne qui fait quelque chose de créatif peut être appelée artiste", explique le magnat de la mode en ligne dans cette vidéo. Pour espérer décrocher un billet, les candidats devront remplir deux critères : être prêts à "repousser les limites" de la créativité et être disposés à aider les autres membres d'équipage à faire de même, dit-il.