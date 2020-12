Twitter arrête sa plateforme de video en direct Periscope

Twitter a annoncé mardi 15 décembre son intention de fermer Periscope d'ici le mois de mars. La plateforme a expliqué dans un post de blog que l'application de vidéo en direct, qui fait face à une baisse continue du nombre d'utilisateurs, n'était plus soutenable financièrement. "Au cours des deux dernières années, nous avons constaté une baisse de l'utilisation et nous savons que les coûts [...] ne feront qu'augmenter avec le temps", explique Twitter dans ce post. "La vérité est que l'application Periscope est dans un mode non soutenable de maintenance, et ce depuis un moment", ajoute le groupe, qui avait racheté l'application en 2015.

Periscope a publié un tweet dans lequel il annonce "dire au revoir". "Nous apprécions le soutien, l'enseignement, les diffusions de notre communauté vibrante de créativité", a tweeté la direction.