Twitter, Signal, Telegram... ces applications qui ont profité de la panne géante de Facebook

Sur l'application TikTok, les utilisateurs n'ont pas hésité à commenter la panne à coups de vidéos humoristiques. Les hashtags #facebookdown, #instagramdown et #whatsappdown faisaient partie des principales tendances, cumulant respectivement 77,3 millions, 85,3 millions, et 57,1 millions de vues.

Les problèmes techniques ou de cybersécurité qui bloquent temporairement l'accès à des sites et applications ne sont pas rares. Mais c'est "la plus importante jamais observée" par Downdetector, qui a recensé plus de 5,6 millions de signalements venus du monde entier rien qu'entre 17h15 et 18h30, heure de Paris.

Cela a également mis en lumière l'immense emprise de la société de Mark Zuckerberg sur la vie quotidienne de nombreuses personnes, partout dans le monde. Beaucoup se sont ainsi aussi plaints d'être coupés de leurs contacts, de leur source de revenus ou encore de leur outil de travail.