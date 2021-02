Un gène à l'origine d'une meilleure résistance au froid chez 1,5 milliard de personnes

Une mutation surprenante. Dans une étude publiée ce mercredi dans l'American Journal of Human Genetics, des scientifiques affirment qu'1,5 milliard de personnes dans le monde seraient nées avec une mutation génétique favorisant la résistance au froid. Concrètement, le gène ACTN3 aurait subi une légère modification entraînant la perte d'une protéine musculaire appelée alpha-actinin-3.

Ce bouleversement influence directement le fonctionnement des muscles dits "squelettiques" (ceux que l'on contrôle par la volonté) chez les individus concernés. Ceux-ci sont constitués de deux types de fibres, de longues cellules. Les "types 1" sont plus petites et plus nombreuses. Elles sont régulièrement sollicitées pour des exercices peu puissants et donc peu fatigants. Au contraire, les fibres de "type 2" sont tout aussi épaisses et fatigables qu'elles sont puissantes. L'organisme n'y fait donc appel qu'à de faibles reprises. C'est dans ce second type de fibres qu'officie la protéine alpha-actinin-3. Dans les organismes - où elle est présente - soumis au froid, les fibres de "type 1" intactes sont davantage activées et fonctionnelles. De ce fait, les personnes manifestent un tonus musculaire supplémentaire au lieu des frissons habituels. De facto, ces personnes souffrent du froid bien plus lentement que d'autres.