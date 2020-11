Un masque virucide pour devenir acteur de la lutte contre le Covid-19

Toutes les données prouvent que le virus du Covid-19 se transmet surtout par contact étroit et prolongé avec une personne distante de moins de 1,5 mètre. Plus le contact est long, plus le risque d'infection s’accroît. Le virus est porté par les gouttelettes qu’une personne infectée projette lorsqu’elle respire, parle, éternue ou tousse. Les masques de protection constituent la meilleure façon de se défendre contre cette aérosolisation.

Au début de l’épidémie de Covid-19, la pénurie a suscité la production de masques industriels confectionnés avec des tissus non techniques et à l’efficacité relative. Des protections à usage unique (masques chirurgicaux bleus FFP1) ont ensuite été importées par centaines de millions. Dans le milieu médical, ces déchets d’activité de soins à risques (DASRI) sont brûlés après usage. Rien de pareil avec les milliards de masques souillés qu’utilise le grand public. Beaucoup sont jetés par terre, sur le trottoir ou dans la nature. Ils contiennent du tissu, une barrette métallique pince-nez et du polypropylène, une matière plastique assurant la protection contre les virus. Il faudra attendre plus de 4 siècles avant que l’ensemble se décompose.