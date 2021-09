Une cavité géante découverte dans la Voie lactée

Il faut imaginer une "sorte de sphère dont l'intérieur serait comme vide", explique à l'AFP le chercheur Shmuel Bialy, du Centre pour l'astrophysique d'Harvard et du Smithsonian. Cette "super-bulle", d'un diamètre d'environ 500 années-lumière (environ 4,7 millions de milliards de km), possède une l'enveloppe extérieure qui serait partiellement constituée par les deux nuages de Persée et du Taureau.

"Nous pensons que c'est dû à une supernova, une explosion géante qui a poussé ces gaz et formé ces nuages", indique Shmuel Bialy, dont l'étude suggère un scénario de multiples supernovæ. Selon cette théorie, une ou plusieurs étoiles en fin de vie ont explosé et progressivement repoussé l'essentiel du gaz dans lequel elles baignaient pour former cette cavité, il y a entre 6 et 22 millions d'années.

"Nous observons aujourd'hui la cavité dans son dernier stade, où elle a déjà ralenti (son expansion), et permis la formation des nuages" de Persée et du Taureau, ajoute-t-il. Ces derniers sont scrutés depuis longtemps, en raison de leur proximité avec la Terre - entre 500 et 1.000 années lumière de distance, une paille à l'échelle de notre Voie lactée, qui fait plus de 80.000 années lumière de diamètre. Mais aussi parce qu'ils abritent des pouponnières d'étoiles, formées grâce au mélange de gaz moléculaire et de poussière composant ces nuages.