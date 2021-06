Faute d’eau, pas de vie possible sur Vénus

A première vue, on aurait du mal à douter de la nature inhospitalière de Vénus. Celle-ci est pourtant voisine de la Terre et est de taille et de masse similaire. Elle possède, cependant, une atmosphère composée de gaz carbonique à 97%, une température à sa surface de 470°C et est survolée de nuages de gouttelettes d’acide sulfurique.

Pourtant, le doute est né dans l’esprit des scientifiques après que l'astronome britannique Jane Greaves a annoncé la découverte de phosphine dans cette atmosphère. Ce gaz est produit par une activité humaine ou microbienne.

Une affirmation qui a immédiatement engendré une levée de boucliers pour mettre en cause cette observation et la méthode utilisée pour conclure à la présence de ce gaz. Selon John Hallsworth, de la Queen's University de Belfast et principal co-auteur de l'étude, la quantité d'eau disponible dans les nuages de Vénus est "plus de cent fois trop faible" pour la survie des micro-organismes les plus résilients connus. "Le microbe le plus tolérant à la sécheresse n'aurait pas eu une seule chance dans les nuages de Vénus, et le plus tolérant à un milieu acide encore moins", assène-t-il.