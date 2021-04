VIDÉO - 5, 4, 3, 2, 1... Les images du décollage de Thomas Pesquet vers l'ISS

"Three, two, one... Lift off", a-t-on pu entendre en direct à 11h48, les mêmes mots que dans la chanson Life on Mars de Davie Bowie. Ce vendredi 23 avril 2021, la capsule Crew Dragon de SpaceX a réussi son envol vers l'ISS. Après plusieurs heures de préparation, le moteur de la fusée Folcon 9 s'est enclenché ce vendredi 23 avril à 11h49 (05H49 heures locales) à Cap Canaveral en Floride direction la Station spatiale Internationale (ISS).