VIDÉO - À Hong Kong, un trajet en autobus pour vaincre l'insomnie

Tout débute dans un restaurant, où les clients se voient servir un repas le "Food Coma Lunch", une invitation à la somnolence.

Ils rejoignent ensuite un bus à impériale, se mettent à l'aise pour le trajet : boules anti-bruit et masques de sommeil leur sont fournis. Il existe 4 catégories de placement allant du siège standard sur le "pont inférieur" à la "cabine de couchage zéro décibel" du pont supérieur. Les prix varient de 11,5 euros à une centaine d'euros.

L'excursion proprement dite commence alors et s'effectue sur des routes peu fréquentées, avec le moins de feux rouges possibles. Le calme ambiant et le doux bercement du moteur font ensuite le reste... Si certains ne dorment pas, ils peuvent se détendre au maximum et profiter des arrêts d'étapes pour des séances de photos. Les passagers sont aussi autorisés à descendre plus tôt du bus, à l'un des points de débarquement, s'ils préfèrent continuer à dormir chez eux.