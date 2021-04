À la découverte de la langage des animaux

À la faculté des Sciences de Saint-Étienne, le chercheur a créé le plus grand laboratoire français de bioacoustique. Ce jour-là, avec son équipe, il mène une expérience avec les sons des crocodiles dans un studio spécialement aménagé. “Sur l’un des haut-parleurs, on envoie des cris de crocodile, des cris de leur espèce. Et on essaie de comprendre, comment ils arrivent à percevoir ces sons, comment ils arrivent à reconnaître les sons”, nous explique une scientifique.