VIDÉO - À quoi ressembleront les écrans des téléphones portables du futur ?

Tout d’abord, examinons de quoi cet écran est composé, soit de l’oxyde d’aluminium, de l’oxyde de silicium et une couche d’indium pour le rendre tactile. Au milieu, les constructeurs vont ajouter des micro capsules d’huile de lin et de la silicone. Ainsi, voici la trouvaille : au moment où se forment les fissures, ces micro-capsules vont se répandre et petit à petit absorber les fissures pour les faire disparaitre. On parle seulement de fissures ; s’il est complètement cassé, il ne pourra évidemment se réparer tout seul.

Autre nouveauté, ce même écran va aussi pouvoir bientôt s’agrandir à l'avenir. Utilisant des matériaux très souples, il va pouvoir s’étendre. Les constructeurs ne sont pas tous en train de donner leurs recettes, mais on sait déjà que cette extension aura lieu soit par souplesse, soit parce que l'écran va se dérouler. On pourra ainsi utiliser un téléphone qui aura tendance à s’agrandir.

Enfin, troisième innovation, et pas des moindres : on va pouvoir sortir un hologramme dans son écran. On l'appellera ainsi le téléphone holographique. C’est bien le téléphone qui produira cette image d’un interlocuteur ou d’un plan qui va vous permettre de visiter une ville ou une maison. On pourra l’utiliser en plein jour, on pourra ainsi musarder dans une ville, la parcourir grâce à ce plan interactif. Bref, avant la fin de cette décennie, nul doute que l'on pourra jouer à Star Wars avec son smartphone du futur.