Agriculture : des robots dans les champs

À l’intérieur de ces 1 500 mètres carrés de serre travaille un ouvrier agricole d’un genre un peu particulier. Il s’appelle Oz, il est électrique, et ce mardi, il évolue entre des plants de persil. Il bine, sarcle et bien plus encore. Un véritable assistant pour un prix entre 15 000 et 25 000 euros.