Thomas Pesquet échange depuis l’espace avec des lycéens

"L’espèce humaine peut-elle se reproduire dans l’espace ? Cela vous fait quoi d’être le premier Français nommé commandant de bord de l’ISS ?", demandent les élèves. Cet échange est l’aboutissement de plusieurs mois de travail. À l’issue, les lycéens sont ravis. "C’est un rêve ! Ce n’est pas tous les jours, on n’est pas tous honorés d’avoir pu le faire et on espère pouvoir sincèrement un jour recommuniquer avec lui, mais cette fois dans la vraie vie et pouvoir le voir", témoigne l’un d’eux. "J’étais pressé de le faire, un peu stressé à cause des caméras, de parler à quelqu’un qui est dans l’espace, mais sinon très content, très heureux de l’avoir fait", sourit un autre.