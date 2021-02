Avez-vous l'étoffe d'un astronaute ? Voici les critères de recrutement de l'Agence spatiale européenne

Commençons par les compétences intellectuelles indispensables pour une candidature sérieuse. Pour prétendre à une possible sélection, le candidat doit au moins disposer d'un Bac + 5 en poche. Et pas n'importe lequel, le diplôme doit concerner les domaines de la chimie, de la biologie ou encore de la médecine. Cette première condition fait office de filtre efficace. Mais ce n'est pas tout. Le candidat doit être capable de communiquer avec ses collègues européens. La maîtrise irréprochable de l'anglais est donc nécessaire. Et le multilinguisme est fortement valorisé. À titre d'exemple, Thomas Pesquet parle six langues.