Bars virtuels à Londres : quand la réalité augmentée s’invite au comptoir

Allure futuriste qui ne passe pas inaperçue. Dans le bar londonien "Otherworld", l'essentiel n'est pourtant ni dans le décor ni dans le verre, mais dans ses cabines. Munies de lunettes virtuelles et de manettes, elles permettent un voyage en réalité virtuelle. Pour s'y déplacer, il faut en apprendre les codes et oublier le ridicule. Enfiler ce casque vous transportera sur une île virtuelle. Chacun dans leur cabine, les joueurs peuvent voir leurs amis et les affronter dans plusieurs jeux et plusieurs univers.