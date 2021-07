Bezos vs Branson : la guerre des étoiles

On a assisté à deux décollages en neufs jours, une compétition entre deux milliardaires. Il y a un peu plus d’une semaine, Richard Branson voulait lancer l'industrie du tourisme spatial. Aujourd'hui, Jeff Bezos veut aussi envoyer des touristes dans l'espace, mais il a beaucoup plus de moyens. Après tout, c'est l'homme le plus riche du monde et il veut aller plus loin.