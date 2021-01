Bienvenue à Oceanix : découvrez, en 3D, la future ville flottante pour réfugiés climatiques

"Bienvenue à terre !" Voilà peut-être le message qui sera adressé aux premiers réfugiés climatiques en débarquant dans cette cité lacustre et futuriste d'ici quelques années. Conçu par l’architecte danois Bjarke Ingels pour le compte de la startup Oceanix, ce concept avant-gardiste de ville flottante pourrait voir le jour avant 2040. Une terre d’asile, à un kilomètre de nos côtes (moins de dix minutes en ferry), qui doit servir à accueillir tous ceux qui manqueront de place sur la terre ferme. Ici, tout a été imaginé dans le moindre détail pour que les futurs résidents s'y sentent comme chez eux. Une gigantesque arche de Noé des temps modernes, amarrée au fond de l’océan via des câbles géants, qui est capable, en théorie, de résister à tout type de catastrophe naturelle, inondations, tsunamis ou encore ouragans de catégorie 5.

Cette ville modulable s'articule autour de six plateformes hexagonales de 20.000 mètres carrés, chacune pouvant accueillir 300 résidents. Ces structures sont assemblées en " villages" de six hexagones, disposés autour d'une serre. Sur place, on y trouve des jardins botaniques, des restaurants, des boutiques, mais aussi des écoles, un hôpital ou encore un commissariat. Les bâtiments, entièrement démontables, seront construits à partir de matériaux durables (bambou, bois, etc.) et limités à une hauteur de sept étages pour garder un centre de gravité assez bas. Dans cette cité radieuse, à l'empreinte carbone neutre, le réseau électrique est alimenté via des panneaux solaires et des mini-éoliennes installées sur les toits. Des bouées chargées de convertir l'énergie des vagues en électricité sont également installées tout autour de l'île.

Autonome en énergie mais aussi du point de vue alimentaire, toute la nourriture disponible étant produite localement. Sous l'eau, on élève des poissons et des crustacés, palourdes, huîtres ou encore des moules. Les fruits et les légumes poussent dans les jardins à l'air libre ou dans une immense serre utilisant des techniques de culture hors sol de manière à limiter les besoins en eau. Cette dernière sera issue de la pluie, de l'humidité de l'air et de machines capables de désaliniser l'eau de mer. Une ville sans poubelle aussi grâce à des bornes dont le contenu sera automatiquement aspiré et acheminé vers un terminal de collecte via un réseau de tuyaux souterrains. "Si nous sommes capables de créer un système en boucle fermée pour les villes flottantes, elles deviendront des modèles pour les villes du monde entier", s'enthousiasme Bjarke Ingels, son concepteur.