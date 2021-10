VIDÉO - "Big John", le tricératops géant, acheté 6,6 millions d'euros aux enchères à Paris

Un spécimen particulièrement rare. Vieux de 66 millions d’années, "Big John" est le plus grand tricératops connu à ce jour. Cette créature préhistorique mesure 7 mètres de longueur et quasiment 3 mètres de hauteur. Rien que la tête, partie la plus imposante, fait 2m60 de haut sur presque 2m de large.

C'est un particulier Américain qui pourra le faire trôner chez lui. Mis aux enchères ce jeudi à l'hôtel Drouot à Paris, Big John a été adjugé pour 6,6 millions d'euros (frais compris) à cet homme qui, selon l'émissaire qui le représentait lors de la vente, complètera ainsi sa collection personnelle. Alors que le fossile de dinosaure était estimé entre 1,2 et 1,5 million d'euros, cette enchère finale est "un record en Europe" en la matière selon le commissaire-priseur Alexandre Giquello, de la maison Binoche et Giquello qui organisait la vente (le record mondial reste détenu par la vente pour 31,8 millions de dollars d'un T-Rex en 2020 à New York).